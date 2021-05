Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: hétfőtől feloldják a kórházi látogatási tilalmat

Hétfőtől részlegesen feloldják a kórházi látogatási tilalmat - jelentette be az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília hozzátette: koronavírus-fertőzéssel kezelt beteget továbbra sem lehet látogatni. A más osztályokon fekvő betegekhez egy nap csak egy ember mehet be, egy órára, és a látogatónak védettségi igazolvánnyal kell rendelkeznie.



Úgy fogalmazott, az oltásoknak köszönhetően sikerült úrrá lenni a járvány harmadik hullámán. Az oltási időpontok "nyitva vannak", aki regisztrált, rögtön tud magának időpontot foglalni - emelte ki.



Hozzátette: a szerdán meghirdetett 199 ezer adag Pfizer-vakcinára szóló időpontok felét csütörtök délre lefoglalták. Ezen kívül az oltópontokon AstraZeneca- és Szputnyik V vakcina áll rendelkezésre, de már csak korlátozott számban. Szputnyik V oltóanyagból az orosz fél már leszállította a szerződött mennyiséget - tette hozzá.



Csütörtökön 64 800 adag Moderna-, míg pénteken 55 200 adag AstraZeneca-oltóanyag érkezik, ezeket a második körös oltásokra használják fel. A háziorvosok pedig Sinopharm-, Janssen- és Moderna-vakcinával oltanak - ismertette.



A szociális intézmények statisztikáit ismertetve Müller Cecília arról szólt, hogy ezekben az intézményekben tovább javult a helyzet.



Mint mondta, jelenleg 1720 gondozottat tartanak nyilván koronavírus-pozitívként, az összes gondozott két százalékát. Kórházban közülük 618-an vannak. A szociális intézményekben élők közül csaknem húszezren betegedtek meg, 3788 gondozott halt meg a fertőzés következtében, ez az összes magyarországi elhunyt 13 százaléka.



A nemzetközi adatokkal összevetve a magyar adatokat, elmondható, hogy Magyarországon az elhunytak 13 százaléka volt gondozott, a nemzetközi adatok szerint a koronavírusban elhunytak 41 százaléka volt szociális otthonok lakója - mondta.



A szakember beszélt arról is, hogy a járványban 752 szociális intézményben dolgozó volt érintett, ez az összes dolgozó kevesebb mint egy százaléka, és tizenkilencen hunytak el a vírusfertőzés következtében.



Kiemelte, mára az összes oltásra jelentkezett gondozót és ápoltat beoltották, ami 89 ezer embert jelent. Az oltásoknak köszönhetően 96 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma a gondozottak, és 92 százalékkal a gondozóknál - tette hozzá.



Müller Cecília elmondta azt is, hogy folyamatosan vizsgálják a vírus genetikai állományát, és továbbra sem fedezték fel a mintákban a vírus indiai variánsát.