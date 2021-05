Koronavírus-járvány

Operatív törzs: szerdától megváltoztak a beutazási szabályok Ausztriában

Szerdától megváltoztak az Ausztriába történő beutazási szabályok, az osztrák hatóságok új kockázati csoportokba sorolják az országokat, köztük Magyarországot alacsony fertőzöttségűbe - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szervezet szerdai online sajtótájékoztatóján.



Kiss Róbert ismertette: az alacsony fertőzöttségűek mellett egy másik csoportba sorolják a magasabb kockázatú országokat, továbbá megkülönböztetik "a vírusvariáns államokat".



Az a magyar állampolgár, aki rendelkezik 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredménnyel, vagy 48 órán belüli negatív antigénteszt-eredménnyel, vagy igazoltan átesett a betegségen, vagy rendelkezik két védőoltással, karanténkötelezettség nélkül léphet be az országba. Annak sem kell karanténba vonulnia, aki a védőoltásnak csak az egyik dózisát kapta meg, de azt a belépésnél legalább 22 nappal korábban. Mindezek nélkül is be lehet utazni a magyaroknak Ausztriába, de ahhoz, hogy az illető ne kerüljön karanténba, 24 órán belül PCR-tesztet kell csináltatnia.



Az alezredes rámutatott: a beutazáshoz továbbra is szükséges regisztrálni az erre szolgáló online felületen, a tervezett időpont előtt 72 órával. Hozzátette: az új szabályok tételes ellenőrzése miatt a határátkelőknél várakozással kell számolni.



Az elmúlt nap adatait ismertetve Kiss Róbert elmondta: kedden 379 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt: 371-en közterületeken, öten a tömegközlekedésben vagy a megállókban, hárman pedig bevásárlóközpontokban szegték meg a szabályokat.



A jogszabály hatálybalépése óta 71 557-re emelkedett a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt indult intézkedések száma.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1274 rendőri intézkedés történt. Ez a szám az elmúlt napon nem változott - tette hozzá.



Az alezredes szerint jelentősen csökkent a kijárási tilalmat megszegők száma, amióta annak kezdő időpontja éjfélre módosult; ekkorra mindenkinek haza vagy szálláshelyére kell érnie. A kijárási tilalmat jellemzően magánrendezvényeken résztvevők szegik meg, a hajnali órákban is intézkedniük kellett egy belvárosi motelben, ahová csendháborítás miatt hívták a rendőröket. A helyszínen 14-en szórakoztak, akik a kijárási tilalom mellett a magánrendezvényekre vonatkozó szabályt is megszegték. Országszerte mindössze 50-szer intézkedtek az elmúlt napon, így a tavaly ősszel bevezetett kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom, illetve a csoportosulás és gyülekezés szabályainak megszegése miatt eddig 69 007-szer intézkedtek a rendőrök.

Kedden is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértők ellen 37 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 17 278 intézkedésre volt szükség.



Kiss Róbert elmondta: még tovább csökkent a hatósági házi karanténban lévők száma, 16 027 ember van jelenleg elkülönítve. Az elmúlt napon 1626 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. A hatósági házi karanténban lévők közül 653-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.