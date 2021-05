Családpolitika

Novák: otthonfelújításnál bármelyik házastárs nevére kiállítható a számla - videó

Az otthonfelújítási támogatás elszámolásához bármelyik házastárs nevére kiállítható a számla, ha együttesen nyújtották be az igénylést - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán.



Novák Katalin a közösségi oldalán az otthonfelújítási támogatással kapcsolatos megkeresésekre válaszolt.



A miniszter azt mondta, nem jelent problémát az sem, ha egy számla a férj, egy másik pedig a feleség nevére szól.



Egy másik, szintén számlázással kapcsolatos kérdésre azt mondta, elfogadható megoldás, ha például egy asztalos az anyagköltség számláját a saját nevére állíttatja ki, ha azt később "továbbszámlázza" a támogatást igénylők nevére.



Az otthonfelújítási támogatás terasz kiépítésére, kibővítésére is felvehető, és még a korlát kialakítása is elszámolható - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter egy újabb kérdésre a Facebook-oldalára feltöltött videóban.