Koronavírus-járvány

Szlávik: rendkívüli mértékben javul a járványügyi helyzet

A járványügyi helyzet rendkívüli mértékben javul, nagyban csökken az aktív fertőzöttek száma, és a kórházak intenzív osztályain is kevesen vannak - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa szerdán az M1 aktuális csatornán.



Szlávik János hangsúlyozta: úgy tűnik, hogy hamarosan vége lesz a harmadik hullámnak.



Arra a kérdésre, hogy mennyire kell félni a vírus mutánsaitól, a főorvos azt mondta: Nagy Britanniából kell kiindulni, ahol 50-60 százalékos átoltottságnál megjelent az indiai mutáns, és bár kisebb gócokban felütötte a fejét, nem terjedt tovább betegség.



A főorvos azt mondta, hogy a gyermekvállalásra készülők minél hamarabb oltassák be magukat, akár mindkét oltással, és utána két-három hónappal nyugodtan jöhet a várandósság. Ha valaki az első oltása után esik teherbe, akkor a másodikkal várja meg terhessége harmadik-negyedik hónapját. Szabály, hogy három hónapos terhességtől fel lehet venni mindkét oltást - fűzte hozzá.



Kitért arra is, hogy nemrégiben megjelent egy tanulmány, amely szerint az oltások keveréséből előny származhat. Az első hírek arról szóltak, hogy két oltást keverése esetén a reakciók erősebbek, de a legújabb hírek szerint egy AstraZeneca-oltást követő Pfizer-oltással nagyobb védettséget lehet elérni, mint két AstraZenecával. Ez még ellenőrzés alatt áll, de várható, hogy ezeket az oltásokat majd keverik - mondta Szlávik János.