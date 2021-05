Koronavírus-járvány

Operatív törzs: tovább csökkent a hatósági karanténban lévők száma

Tovább csökkent a hatósági karanténban lévők száma, kedden 16 088 embert tartottak nyilván, közülük 1723-an hétfőtől kerültek karanténba - mondta el a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szervezet keddi online sajtótájékoztatóján.



Kiss Róbert azt is hozzátette: a mobiltelefonra tölthető applikációval jelenleg 709 embert tudnak ellenőrizni.



Kitért arra is, hogy hétfőn 408 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési szabályok megsértése miatt, két ember tömegközlekedési eszközön, a többi közterületen követett el szabálytalanságot. Összesen ezért a szabályszegésért eddig 71 178 ember ellen intézkedtek.



A kereskedelmi üzletekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre és vendéglátóhelyekre vonatkozó korlátozások megszegése miatt hétfőn 1274 intézkedést kezdeményeztek a hatóságok, ebből 37 alkalommal vendéglátóhelyeken, 356 esetben pedig az üzemeltető vagy a tulajdonos felelőssége miatt. A korlátozott nyitvatartás és a benntartózkodás tilalmának megsértése miatt 918 ember ellen indult eljárás, közülük 178 esetben a vendéglátóhelyen tapasztalt szabályszegés miatt - sorolta.



Kiss Róbert arról is beszámolt, hogy a kijárási tilalom megszegése miatt hétfőn 78-szor intézkedtek a rendőrök, így 68 957-re emelkedett ezeknek az eljárásoknak a száma. A közlekedési útvonalakon a tranzitálási szabályok be nem tartása miatt a hét első napján 28 esetben intézkedtek, mostanáig így 17 241-re nőtt a személyforgalomban tapasztalt hasonló szabályszegések száma.