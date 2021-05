Koronavírus-járvány

Operatív törzs: már több mint 130 ezren töltötték le a védőoltást igazoló alkalmazást

Már több mint 130 ezren töltötték le a védőoltást igazoló, péntektől ingyenesen elérhető mobilalkalmazást - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert hozzátette: a lakossági szolgáltatást igénybe vevők mellett a szolgáltatói letöltési lehetőséggel 34 ezren éltek.



Hangsúlyozta, a mobilalkalmazás jelenleg tesztüzemben működik. Az applikáció igazolja az oltás tényét, ezzel a védettségi igazolvány kiváltására is alkalmas.



Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató az igazolvány felmutatása helyett QR-kód leolvasásával is ellenőrizheti az oltottság tényét - mondta az alezredes.



A hétvégén 1435 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt: 1426-an közterületeken, 9-en pedig bevásárlóközpontokban, üzletekben szegték meg a szabályokat.



A jogszabály hatálybalépése óta 70 770-re emelkedett a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt indult intézkedések száma - mondta Kiss Róbert.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1274 rendőri intézkedés történt. Ebből 356 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, közülük 37 vendéglátóhelyet működtet. A boltok, vendéglátóhelyek korlátozott nyitvatartására, illetve az ottani tartózkodásra vonatkozó szabályok be nem tartása miatt eddig 918 intézkedésre volt szükség, ebből 178 szabálytalanság vendéglátóhelyen történt.



Az alezredes ismertette: szombat hajnalban egy dunaszigeti kiskocsmában intézkedtek a rendőrök, mert azt az üzemeltető nem zárta be 23 órakor és továbbra is kiszolgált négy vendéget. A vendégek ellen a védelmi szabályok megszegése miatt szabálysértési eljárást indítottak, az üzemeltető felelősségét közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják. A kocsmát 30 napra ideiglenesen bezáratták.



A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok figyelmen kívül hagyása miatt a hétvégén 532 ember ellen intézkedtek a rendőrök - mondta.



A tavaly novemberben bevezetett kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom, valamint a csoportosulás és gyülekezés szabályainak megszegése miatt eddig 68 879-szer intézkedtek a rendőrök.



Ugyancsak szombat hajnalban, Budapest VI. kerületében csendháborításról szóló bejelentés alapján intézkedtek a rendőrök egy magánlakásban, ahol 22-en szórakoztak, köztük nyolc külföldi. A résztvevők ellen a kijárási tilalom, valamint a magánrendezvényekre vonatkozó szabályok megsértése miatt szabálysértési eljárást indítottak, míg a szervező ellen közigazgatási hatósági eljárást.

Hétvégén is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértők ellen 162 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 17 213 intézkedésre volt szükség.



Az alezredes elmondta: tovább csökkent a hatósági házi karanténban levők száma, 16 297 ember van jelenleg elkülönítve. A hétvégén 3315 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. A hatósági házi karanténban lévők közül 732-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette.