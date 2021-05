Koronavírus-járvány

Elfogadják a magyar védettségi igazolványt a román határon

A román hatóságok elfogadják a magyar védettségi igazolványt - erősítette meg a Maszol.ro portálnak a határrendészet szóvivője és az Arad megyei tisztiorvos.



A Maszol kitért arra, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter és román kollégája, Bogdan Aurescu gyulai találkozóján is téma volt az oltási igazolványok kölcsönös elismerése, és Florin Citu román miniszterelnök is megerősítette a múlt héten a magyar védettségi igazolvány elfogadását, de román-magyar megállapodás nem született a kérdésben. Ezért általános a bizonytalanság az utazni vágyók körében.



A határrendészet Arad és Bihar megyei szakaszát felügyelő nagyváradi regionális igazgatóságának szóvivője, Laura Bondar megerősítette: elismerik a magyarországi védettségi igazolványt, ám hangsúlyozta, hogy karantén-ügyben a tisztiorvosi hivatal az illetékes. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy az országos vészhelyzeti bizottság már januárban lehetővé tette, hogy a járványügyi szempontból kockázatosnak számító országból érkező, beoltottságukat bizonyító személyek mentesüljenek Romániában a karantén alól.



Horea Timis Arad megyei tisztiorvos pontosította: a kártya tulajdonosa csak abban az esetben mentesül a karantén alól, ha az oltás második adagjának felvételétől eltelt legalább 10 nap. Azok is mentesülnek Romániában a karantén alól, akik hitelt érdemlően bizonyítják, hogy átestek a koronavírus-fertőzésen a belépés előtt legalább 14, legtöbb pedig 90 nappal, vagy egy igazoltan pozitív személlyel kontaktusba kerültek ez idő alatt.



Védettségi igazolvány nélkül, 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel is elkerülhető a karantén Románia területén, ha a belépő nem marad három napnál (72 óránál) tovább az ország területén - írja a Maszol.ro.