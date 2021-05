Koronavírus-járvány

Virológus: május végére lecsenghet a harmadik hullám

Javulnak a járványügyi mutatók, a legutóbbi adatok alapján csökkent a szennyvízben a vírus örökítőanyagának mennyisége, ez is azt jelzi, hogy május végére lecsenghet a pandémia harmadik hulláma - mondta Rusvai Miklós virológus az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A szakember hangsúlyozta: a beoltott emberek szervezetében a vírus töredékmennyiségben szaporodik, ezért kevésbé fertőznek.



Hozzátette: az oltottaknál a vírus legfeljebb a felső légutakban, az orrüregben-garatban tud megtelepedni, ahonnan kis mennyiségben ürül. Ezzel szemben a nem oltottak szervezetében az egész szervezet válik "vírusgyárrá", a test sejtjeinek rendkívül nagy részében tud elszaporodni és tömegesen ürül - mondta. Az oltottak esetében a környezet vírusterhelése erőteljesen csökken, ezzel a vírus átadásának lehetősége minimalizálódik. Legfeljebb enyhe tünetek alakulhatnak ki náluk, nem kerülnek lélegeztetőgépre, és nem halnak meg.



Kitért arra is, hogy a különböző oltóanyagok kombinálására szükség lehet, mivel nem minden országban áll rendelkezésre ugyanaz az oltóanyag, illetve lehetséges, hogy a jövőben az újfajta mutánsok ellen kombinálják a vakcinákat. Az is előfordulhat - jegyezte meg -, hogy valaki az egyik típusú vakcinára allergiás, ezért nála mással kell folytatni az oltást - mondta.