Szellemi tulajdon

SZTNH: Magyarország fejlődési pályán mozog a szellemitulajdon-védelemben

Magyarország a 15. helyen áll az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarájának éves nemzetközi szellemitulajdon-védelmi indexében, ezáltal megelőzte az izraeli, a lengyel és a kanadai gazdaságot is - közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) szombaton az MTI-vel.



A nemzetközi szellemitulajdon-védelmi index (IP Index) azt méri, hogy az egyes országok mennyire motiváló és hatékony rendszert alakítottak ki a kreativitás ösztönzésére. Az IP Index kilencedik kiadása 53 globális gazdaság szellemitulajdon-jogi keretrendszerét vizsgálta 50 egyedi mutató alapján.



Magyarország az 53 országot rangsoroló lista első harmadában helyezkedik el, 78,23 százalékos értékeléssel, megelőzve ezzel a régiós átlagot.



A közleményben Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke elmondta, Magyarország a tavalyi évhez hasonlóan a 15. helyet foglalja el a rangsorban, ugyanakkor 2020-hoz képest 2,4 százalékponttal javult az ország teljesítménye. A tanulmányban kiemelték, hogy előremutató az európai uniós üzleti titkokról szóló irányelv magyar jogba való átültetése. Szintén pozitívumként értékelték a kutatás-fejlesztést és szellemitulajdon-védelmet segítő adókedvezményeket, illetve az ország erős és kifinomult szellemi tulajdonjogi rendszerét - tette hozzá a hivatal elnöke.



Pomázi Gyula közölte, az SZTNH kiemelt feladataként kezeli a vállalkozások, egyetemek tudatosabbá válását a szellemitulajdon-védelem területén. Ezzel ugyanis nem csupán azt érik el, hogy saját ötleteik hasznosításában monopolhelyzetet élvezhessenek, hanem egyben a magyar gazdaságot is ütésállóbbá, sikeresebbé tehetik.



A tavalyi eredmények is azt mutatják, hogy a magyar gazdaság szereplői elindultak a helyes ösvényen: a világjárvány ellenére a nemzeti úton benyújtott bejelentések száma 2020-ban szinte mindegyik oltalmi formában nőtt az előző évihez képest, és ez a trend idén is folytatódott. Az év első negyedévében az újonnan benyújtott szabadalmi bejelentések száma csaknem 14 százalékkal emelkedett, a védjegybejelentések számában pedig csaknem 32 százalékos növekedést figyeltek meg az előző év azonos időszakához képest - olvasható az SZTNH közleményében.