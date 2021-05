Innováció

Harmadszor szerepel az OTP LAB a világ legjobb innovációs központjai között

2021.05.15 22:38 MTI

Az OTP Bank innovációs központja, az OTP LAB 2019 és 2020 után harmadszor is elnyerte a Global Finance Magazine "Best Financial Innovation Labs" díját - közölte a pénzintézet szombaton az MTI-vel.



A kiadvány idén is azokat a pénzügyi innovációs központokat ismerte el a díjjal, amelyek folyamatosan új utakat keresnek és új megoldásokat alkalmaznak a pénzügyek világában, és a jövő banki szolgáltatásait és termékeit fejlesztik - közölte az OTP Bank.



Hozzátették, hogy a rangos nemzetközi mezőnyben a szakmai bírálóbizottság mintegy 60 világcég innovációs központja között díjazta az OTP LAB-et. Ezek között szerepel a Barclays, a Citibank, a Commerzbank, a Deloitte, a PayPal, az UBS és a Wells Fargo.



Kitértek arra is, az OTP Bank négy évvel ezelőtt hozta létre az OTP LAB-et, azzal a céllal, hogy támogassa az újító ötletek megvalósítását, illetve startupokkal, innovatív technológiára épülő vállalkozásokkal és oktatási intézményekkel együttműködve úttörő megoldásokat, lehetőségeket kutasson fel.



Kiemelték, hogy az OTP Startup Partner Programban a bank eddig mintegy 1400 startuppal került kapcsolatba, amelyek közül 45-nél is több részvételével indult tesztprojekt.