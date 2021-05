Pártok

Nyílt levélben tiltakoznak a budapesti DK-s polgármesterek a lakástörvény módosítása ellen

A fideszes polgármestereknek szóló, az MTI-hez szombaton eljuttatott levélben az aláírók - Gy. Németh Erzsébet, humán területekért felelős főpolgármester-helyettes, Kiss László (III.), Niedermüller Péter (VII.), László Imre (XI.), Cserdiné Németh Angéla (XV.) és Szaniszló Sándor (XVII.) - közölték: kedd éjszaka a Fidesz egyik képviselője olyan törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűléshez, amely arra kötelezi az önkormányzatokat, hogy a piaci ár töredékéért "árusítsák ki" bérlakásaikat.



"Mi úgy gondoljuk, hogy ez az ámokfutó javaslat - amelyet az önök pártjának egyik polgármestere joggal marhaságnak minősített - minden önkormányzatot hátrányosan érint, így az Önök által vezetett önkormányzatokat is. Mindannyian tudjuk, hogy ez az elképzelés lenullázza az önkormányzati ingatlanvagyont, teljesen kiüresíti a rendszerváltás egyik legfontosabb reformját, az önkormányzatiságot" - fogalmaztak, hozzátéve, az is nyilvánvaló, hogy a javaslat alaptörvényellenes.



Az ellenzéki polgármesterek szerint a javaslat elveszi az otthonteremtés lehetőségét az alacsony jövedelmű, nehéz sorsú családoktól, kisnyugdíjasoktól, azoktól a fiataloktól, akik első otthonukra gyűjtenének.



Mindezt úgy, hogy az állam nem épít bérlakásokat, az önkormányzatok e javaslat nyomán képtelenek lesznek olyan lakhatást biztosítani a nehéz sorsú családoknak, amely tiszteletben tartja az emberi méltóságot - írták.



"Azt reméljük, hogy önök is úgy látják, minden eszközzel fel kell lépni annak érdekében, hogy a javaslat beterjesztője, az önök pártja visszavonja ezt a javaslatot. Meggyőződésünk szerint ebben az ügyben nem létezhet kormánypárti vagy ellenzéki érdek, a felelős városvezetőknek fel kell lépniük, hogy ez a szociális válsággal fenyegető, az önkormányzatokat a csőd szélére juttató javaslat mielőbb, azonnali visszavonásra kerüljön" - olvasható a nyílt levélben.