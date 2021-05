Koronavírus-járvány

Szlávik: kedvező a 16-18 évesek oltási hajlandósága

Arra kérte a fiatalokat, hogy még többen regisztráljanak, hiszen ezzel nem csupán saját magukat védik, hanem nagyobb veszélynek kitett rokonaikat is. 2021.05.15 14:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek az "össznépi védettségnek" - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa a közmédiának szombaton.



Szlávik János hozzátette: a "nyájimmunitást" könnyebb elérni, ha több ember veszi fel az oltást.



Arra kérte a fiatalokat, hogy még többen regisztráljanak, hiszen ezzel nem csupán saját magukat védik, hanem nagyobb veszélynek kitett rokonaikat is.



Kijelentette, hogy Magyarország igen jól áll az átoltottság szempontjából, de a 4,5 millió immunizált ember még nem elég ahhoz, hogy "nyugodtan hátradőljünk".



Az átoltottság befolyással van a járványra, látható, hogy a harmadik hullámnak lassan vége lesz - mondta Szlávik János. Hozzátette ugyanakkor: addig nem lehetünk biztosak abban, hogy nem romlik a helyzet, amíg 5-6 millió ember meg nem kapja a vakcinát.



Sok nyári esemény csak védettségi igazolvánnyal látogatható - idézte fel. Megjegyezte: sokan ezért oltatják be magukat, a teljes védettséghez azonban két adag vakcina kell, sőt az a második dózis beadása után két héttel alakul ki. Ezért arra biztatta az embereket, hogy a második oltást is vegyék fel.



Szlávik János jó hírnek nevezte, hogy már szinte valamennyi típusú vakcinából sok érkezett, és sok fog érkezni a "preferált vakcinákból" is. Jelezte, hogy egyesek jobbnak tartanak bizonyos gyártmányúakat a többinél, pedig mindegyik megvéd a súlyos fertőzéstől.



Jelenleg hat vakcinatípus közül lehet választani, orosz azonban hamarosan már nem fog érkezni - emelte ki.



Kitért arra, az indiai vírusmutáció Európában elsősorban Angliában jelent meg, az oltottak körében azonban nem okozott komolyabb megbetegedést. Félő, hogy más országokba is eljut, de csak akkor tud még tovább szaporodni, ha sok ember nincs immunizálva - mutatott rá.



A dél-afrikai és a brazil mutáció továbbra is aggodalomra ad okot, egyértelmű, hogy a nagyobb átoltottság véd meg ezektől is - jelentette ki Szlávik János.