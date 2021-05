Beruházás

Közel 300 erdélyi templom felújítására ad pénzt a magyar kormány

Átfogó Kárpát-medencei templomfelújítási programot hirdetett meg Magyarország Kormánya, amelyből 400 templom felújítását biztosítja. A kedvezményezettek között 262 erdélyi templom is szerepel, több mint kétszáz településről – jelentette be Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki csütörtökön Nagyváradon tanácskozott a magyar történelmi egyházak vezetőivel, Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszterrel, Szabó Ödönnel, az RMDSZ parlamenti képviselőjével és Matuz Zsolttal, a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium államtitkárával.



A tanácskozáson Soltész Miklós elmondta: nagyon fontosnak tartja, hogy a közösségek egymást támogassák, a magyar kormány számára pedig prioritás a történelmi magyar egyházak megerősítése egy olyan időszakban, amikor komoly kihívások előtt áll a keresztény lét. Hozzátette: a program a befogadó országokban, így Romániában is segíti a vállalkozói szférát, hiszen lehetőséget biztosít azoknak a kisebb-nagyobb vállalkozásoknak, amelyek templomok restaurálására szakosodtak. A program összköltségvetése megközelíti a 3,5 milliárd forintot, és olyan beruházásokat tesz lehetővé, amelyekből elsősorban templomokat újítanak fel, és ott, ahol szükséges, gyorsbeavatkozásokat eszközölnek.



Tánczos Barna örömét fejezte ki, hogy újabb területen érkezik segítség az erdélyi magyaroknak azt követően, hogy óvoda- és bölcsődeépítési, gazdaságfejlesztési programokat indított, a sportot és a kultúrát támogatta a magyar kormány. Az RMDSZ minisztere a legfontosabbnak azt tartja, hogy ezeket a támogatásokat a leghatékonyabb módon tudják felhasználni, és szolgálják a szülőföldön való megmaradást. Az RMDSZ az elkövetkező időszakban is minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni kívánja a történelmi magyar egyházak intézményes megerősödését, javainak védelmét – mondta el.



Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek a történelmi magyar egyházak vezetőinek nevében mondott köszönetet a támogatásért, és kifejezte: érzik azt, hogy mind Romániában, mind pedig Magyarországon a választott vezetők – akiket a magyar közösség a képviseletével megbízott – a járványhelyzet nehéz időszakában is komoly támaszai az egyházaknak, a családoknak. Fontos eredménynek tartja ugyanakkor azt, hogy a gyulafehérvári érsekség kérésére és az RMDSZ közbenjárására egy év kihagyás után a román kormány lehetővé tette a csíksomlyói búcsú megtartását.



A templomfelújítási program egyházmegyékre lebontott támogatási listáját a megbeszélését követő nyilvános sajtótájékoztatón adta át Soltész Miklós államtitkár az egyházi vezetőknek - írta az Erdely.ma.