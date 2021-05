Koronavírus-járvány

György István: már bárki napokon belül megkaphatja az oltást

Már bárki napokon belül megkaphatja a védőoltást életkortól és foglalkozástól függetlenül - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.



György István, aki az országos oltási munkacsoport vezetője is, beszámolt arról, hogy csütörtökön rendben megkezdődött a 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon Pfizer-vakcinával. Az oltásra regisztrált mintegy 95 ezer fiatal túlnyomó többsége foglalt időpontot, aki még nem tette meg, keddig van rá lehetősége.



Elmondta, hogy szintén csütörtökön 144 ezer oltásra regisztrált felnőttet értesítettek sms-ben arról, hogy a Pfizer-oltóanyagra is foglalhatnak időpontot. Ők azok, akik legrégebben regisztráltak, és még nem kaptak oltást. Ha ennek az az oka, hogy nem fogadták el a felajánlott vakcinák egyikét sem, most szintén keddig jelentkezhetnek Pfizer-oltóanyagra. Ha marad szabad időpont, további oltásra váróknak küldenek sms-t.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy minden, első körös oltásra felhasználható vakcinát elérhetővé tesznek.



Továbbra is elérhető az oltópontokon a Szputnyik, a Sinopharm-vakcina, és vannak szabad időpontok az AstraZeneca-oltóanyagra. A Szputnyik vakcinára korlátozott számban lehet időpontot foglalni, mert az orosz fél már leszállította a szerződött mennyiséget. Az elmúlt hetekben jelentős mennyiségű Sinopharm-vakcina érkezett, és nagyobb mennyiség még várható - ismertette.

Ezen a héten 64 800 Moderna-vakcina érkezett, amelyeknek egy részét a második oltásra használják fel, az első körös oltásra háromezer háziorvosnak biztosítottak 1-1 ampullát, akik ezekkel 30 ezer embert olthatnak be.



Kitért arra, hogy az egydózisú Janssen-oltóanyagot két helyen használják fel. Az oltóbuszokon elsősorban a kistelepüléseken, köztük hátrányos helyzetű falvakban élőket oltják be vele; a napokban többek között a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lyukóvölgyben is jártak. Emellett 50 ezer adag Janssen-vackinát háziorvosok használhatnak fel.



György István kijelentette: Magyarország éllovas az oltások tekintetében, a lakosság átoltottsága 46 százalékos, szemben az Európai Unió 29 százalékos átlagával.



A beoltottak száma péntek reggel meghaladta a 4,5 milliót, közülük több mint 2,6 millióan a második oltásukat is megkapták. "Most meg tudjuk védeni a betegséggel szemben a kismamákat és az egészen fiatalokat is" - fogalmazott.



Közlése szerint Magyarországon már az aktív korosztály jelentős részét beoltották; a regisztráltak körében a 30 évesnél idősebbek 85 százaléka már megkapta legalább az első oltást, és a több mint 5 millió regisztrált 81 százalékát oltották be.



Hozzátette, vannak ugyanakkor több mint 900 ezren, akik még várnak az oltásra, ők akár napokon belül megkaphatják a vakcinát. Tőlük azt kérte, hogy foglaljanak időpontot, és oltassák be magukat. Aki még nem jelezte igényét az oltásra, a vakcinainfo.gov.hu oldalon minél előbb regisztráljon - mondta az államtitkár.