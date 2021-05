Koronavírus-járvány

György István: már bárki napokon belül megkaphatja az oltást

Már bárki napokon belül megkaphatja a védőoltást életkortól és foglalkozástól függetlenül - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki, online sajtótájékoztatóján.



György István, aki az országos oltási munkacsoport vezetője is, beszámolt arról, hogy csütörtökön rendben megkezdődött a 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon Pfizer-vakcinával. Az oltásra regisztrált mintegy 95 ezer fiatal túlnyomó többsége foglalt időpontot.



Elmondta, hogy szintén csütörtökön 144 ezer, oltásra regisztrált felnőttet értesítettek sms-ben arról, hogy a Pfizer-oltóanyagra is foglalhatnak időpontot.



Továbbra is elérhető az oltópontokon a Szputnyik, a Sinopharm-vakcina, és vannak szabad időpontok az AstraZeneca-oltóanyagra - tette hozzá.



Bővebben hamarosan!