Koronavírus-járvány

Operatív törzs: csütörtökön 434 esetben intézkedtek a maszkviselési szabályok megszegése miatt

A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok figyelmen kívül hagyása miatt csütörtökön 55 ember ellen intézkedtek a rendőrök. 2021.05.14 12:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csütörtökön 434 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a pénteki online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes ismertette: 418-an közterületeken, 12-en tömegközlekedési eszközökön, illetve megállókban, négyen pedig bevásárlóközpontokban, üzletekben szegték meg a szabályokat.



A jogszabály hatálybalépése óta 69 333-ra emelkedett a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt indult intézkedések száma - mondta.



A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok figyelmen kívül hagyása miatt csütörtökön 55 ember ellen intézkedtek a rendőrök - fűzte hozzá.



A tavaly novemberben bevezetett kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom, valamint a csoportosulás és gyülekezés szabályainak megszegése miatt eddig 68 347-szer intézkedtek a rendőrök.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1269 rendőri intézkedés történt. Ebből 355 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, közülük 36 vendéglátóhelyet működtet. A boltok, vendéglátóhelyek korlátozott nyitvatartására, illetve az ottani tartózkodásra vonatkozó szabályok be nem tartása miatt eddig 914 intézkedésre volt szükség, ebből 174 szabálytalanság vendéglátóhelyen történt.



Csütörtökön is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértők ellen 47 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben már több mint 17 ezer intézkedésre volt szükség.



Az alezredes elmondta: minimálisan csökkent a hatósági házi karanténban levők száma, 18 448 ember van jelenleg elkülönítve. Csütörtökön 1589 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. A hatósági házi karanténban lévők közül 945-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette.