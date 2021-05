Koronavírus-járvány

ITM: már a szakképzésben tanulókat is oltják

Már a 16-18 évesek is felvehetik az oltást, ezzel a lehetőséggel mintegy 90 ezer, technikumban vagy szakképző iskolában tanuló diák is élhet. Első körben azok a fiatalok kapnak a Pfizer-vakcinából, akik korábban regisztráltak, és időpontot foglaltak. A szakképzésben tanulók hiányzása is igazoltnak tekintendő, ha az oltást tanítási napon kapják meg - közölte pénteken az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



Az Operatív Törzs döntése értelmében már a 16-18 éves korosztály is jogosult a koronavírus elleni védőoltásra. A szakképzésben közel 90 ezer diák élhet a lehetőséggel. Első körben már meg is kezdődött azoknak a tanulóknak a beoltása Pfizer-vakcinával, akik korábban regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, és szerda estig időpontot is foglaltak.



Ha a diák tanítási napon kapja meg az oltást, távolléte igazolt hiányzásnak számít, ehhez mindössze az időpont visszaigazolását és az oltáskor kapott papírt kell az iskolában bemutatnia. A 18 év alattiak csak szülői hozzájáruló nyilatkozat esetén olthatók, ezért fontos, hogy a koronavirus.gov.hu honlapról letölthető dokumentumot kinyomtatva, kitöltve és aláíratva vigyék magukkal.



Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felnőttképzésért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára kiemelte: "a szakképzésben azért is fontos a megfelelő védettség, mert a tanulók nyári gyakorlatukat jellemzően vállalatoknál töltik. Bizonyos szakmák esetében, például a vendéglátásban, szolgáltatásokban a védőtávolság nem minden esetben tartható, a vakcinát felvevő fiatalok így a saját egészségük mellett másokét is védik. Arra bíztatunk minden szakképzésben tanuló fiatalt, hogy ha még nem tette volna meg, regisztráljon, foglaljon időpontot, és oltassa be magát!"