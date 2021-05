Koronavírus-járvány

Szijjártó: Csehországba is szabadon utazhatnak a beoltott magyarok

Az oltási igazolványokat a két ország kölcsönösen elismeri, így a megállapodás mindenkire nézve érvényes, függetlenül a beadott oltóanyag fajtájától. 2021.05.14 07:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csehországgal is létrejött a megállapodás, így holnaptól immár mindenfajta karantén-, vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország között - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán pénteken hajnalban.



Szijjártó Péter kiemelte: az oltási igazolványokat a két ország kölcsönösen elismeri, így a megállapodás mindenkire nézve érvényes, függetlenül a beadott oltóanyag fajtájától.



"Sokat tárgyaltunk az elmúlt pár napban cseh barátainkkal, hogy lehetővé tegyük a már beoltott polgáraink számára a szabad utazást az országaink között" - írta a miniszter.



Hozzátette, hogy Csehország és Magyarország között évente több százezer turista fordul meg, mostantól pedig újra megnyílik a lehetőség a kölcsönös prágai, budapesti, brünni városnézésekre, a fürdővárosok meglátogatására, a balatoni, hévízi pihenésekre.



Szijjártó Péter közölte azt is, hogy további országokkal is tárgyalnak - "ma Lengyelországban, Lódzban" -, és amint létrejön a következő megállapodás, azonnal tájékoztatást adnak róla.