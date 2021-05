Közlekedés

BKK: bezár a körtéri Gombában az ügyfélközpont, jegypénztár nyílik az aluljáróban

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) május 22-től bezárja a Móricz Zsigmond körtéren a Gomba épületében található ügyfélközpontját, helyette új jegy- és bérletpénztár nyílik a metróaluljáróban - tájékoztatta a társaság az MTI-t.



A BKK közleménye szerint azért zárják be az ügyfélközpontot, mert lejárt a XI. kerületi önkormányzattal kötött bérleti szerződés. Az ügyfélközpont május 21-én tart nyitva utoljára, 7 és 19 óra között.



A metróaluljáróban május 22-étől - a megszokott nyitvatartási rend szerint, hétfőtől vasárnapig 7 és 19 óra között - várja az ügyfeleket a kétablakos jegy- és bérletpénztár. Emellett változatlanul üzemelnek a felszínen és a metróaluljáróban található BKK jegy- és bérletautomaták - írták.



Közölték, a legközelebbi ügyfélközpontok, amelyekben teljes körű BKK-ügyintézésre van lehetőség - beleértve a pótdíjbefizetést és az utólagos bérletbemutatást is - a kelenföldi, a Deák téri, valamint a Déli pályaudvari metróállomáson működnek.



A társaság felhívta a figyelmet, hogy az értékesítési helyszínek - BKK-automaták, jegy- és bérletpénztárak, ügyfélközpontok, viszonteladók - a BKK Pontkereső oldalán találhatók meg. Számos bérlet és napijegy típusú közlekedési mobiljegy a mobilalkalmazásokon keresztül is megvásárolható - tették hozzá.