Koronavírus-járvány

MKPK: vasárnaptól ismét kötelező a katolikus híveknek a szentmise

A szentmisén továbbra is felelősen és körültekintően, a járványügyi előírások betartásával lehet részt venni, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására. 2021.05.13 16:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ismét kötelező a katolikus híveknek vasárnaponként szentmisén részt venniük, miután a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) visszavonta a korábbi általános felmentést - tájékoztatta az MKPK sajtószolgálata az MTI-t.



Azt írták: a püspökök testülete a döntést a járványügyi szakemberek véleményét, a járványügyi korlátozások enyhítését és a beoltottak számának növekedését figyelembe véve hozta meg.



Kitértek arra: az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki az élethelyzete, például betegség vagy karantén miatt nem vehet részt személyesen a szentmisén, az "a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg".



Hozzátették, a szentmisén továbbra is felelősen és körültekintően, a járványügyi előírások betartásával lehet részt venni, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.



Az egyházi törvénykönyv értelmében a megyés püspökök ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.



Az MKPK először 2020 márciusában mentette fel a híveket a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól, a felmentést nyáron, a járványhelyzet javulásával visszavonták, majd a harmadik hullám idején, idén márciusban újra megadták.