Megelőzés

Az otthoni tűzesetek és balesetek megelőzése érdekében összefog az OKF és az E.ON

Az elektromos eredetű lakástüzek, gázrobbanások és szén-monoxid-mérgezések megelőzése érdekében lép fel közösen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az E.ON Hungária Csoport.



A két szervezet közti 10 éves együttműködés folytatásáról csütörtökön Budapesten, az újpesti Tűzoltó Skanzenben tartottak sajtótájékoztatót.



Erdélyi Krisztián, az OKF műveleti főigazgató-helyettese kiemelte: évente 1500-1700 olyan lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, ahol egyértelműen az elektromos hálózat okozza a problémát. Ezek jelentős része tudatossággal, odafigyeléssel megelőzhető lenne - mondta. Megjegyezte: ezen tűzesetek körülbelül 90 százalékát "emberi tevékenység" okozza.



Elmondta: az OKF számára kiemelt fontosságú a szén-monoxid-mérgezések megelőzése. 2012-ben még csak az otthonok 17 százalékában volt szén-monoxid érzékelő, egy hathatós kampány eredményeképpen 2020-ban ez az arány már 80 százalék fölé emelkedett - közölte. Ez azért fontos, mert ahol jelzett az érzékelő és kivonultak a tűzoltók, sehol nem történt haláleset - fűzte hozzá.



Erdélyi Krisztián közölte: a szén-monoxid-mérgezések megelőzésén már az E.ON-nal közösen dolgoznak. A cégcsoport több mint ezer érzékelőt adományozott a lakosságnak. A tűzoltóknak pedig adományozott több mint ezer szigetelt védőkesztyűt, továbbá egy olyan elektromos térerő mérőt is, amellyel ki tudják szűrni - az ugyancsak balesetveszélyes - illegális áramvételezést. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt években nem sérült meg tűzoltó ilyen eseteknél - mondta a tűzoltó dandártábornok.



Kiss Attila, az E.ON Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: együttműködésük nyomán védőfelszerelésekkel segítik a tűzoltók munkáját, továbbá az E.ON villamosenergia-ipari és gázipari tanpályáin gyakorlási lehetőséget is biztosítanak számukra.



Hozzátette: energiaszolgáltatóként kiemelt fontossággal kezelik a szolgáltatás biztonságosságát és zavartalanságát, s ügyfeleik biztonságát. A rászoruló családokat szén-monoxid érzékelőkkel segíti a cégcsoport, továbbá az iskolás korosztály számára egy, a tűzvédelmi ismeretek elsajátítását segítő mobilalkalmazást is fejlesztenek - fejtette ki.



Az E.ON Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója azt mondta: különösen fontos a biztonság és a balesetmegelőzés. "Ha balesetekről beszélünk egyetlen emberélet is sok, egyetlen sérülés is sok, és egyetlen elkerült esemény is megéri a fáradozást" - fogalmazott.



A sajtótájékoztatón Bérczi László országos tűzoltósági főfelügyelő részletes bemutatót is tartott a tűzesetekkel kapcsolatos statisztikákról, tudnivalókról. Elmondta, hogy a lakásokban keletkezett tüzek több mint negyede (26 százaléka) elektromos berendezések miatt történik, s ezek jellemzően a nappaliban és a konyhában fordulnak elő.

Felhívta a figyelmet, hogy a korábbi szereléseknél alkalmazott alumínium vezetékek nem bírják a manapság egy lakásban jellemző fokozott terhelést. Hosszabbító használata során pedig fontos, hogy az teljes hosszában ki legyen fektetve, különben túlmelegedhet, tüzet okozhat.



A figyelmeztető jelek közül példaként említette a sistergő hangokat, a kötődoboz elfeketedését, és a szúrós szagot is. Ezek észlelése esetén villanyszerelő szakembert kell hívni - emelte ki a dandártábornok.