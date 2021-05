Koronavírus-járvány

Szabadnapot adna az oltást felvevőknek a bankszövetség és a kamara

A teljes átoltottság hatékony segítése érdekében a Magyar Bankszövetség és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) javasolja, hogy a vakcinát kérő és megkapó munkavállalóik számára intézményeik vezetői 1 fizetett szabadnapot biztosítsanak, akár az oltás napján vagy azt követően, ezzel is támogatva az oltás felvételének lehetőségét - közölték a szervezetek az MTI-vel csütörtökön.



Mint írták, a jelenlegi járványügyi ismeretek szerint a koronavírus-fertőzés terjedését az érintkezések korlátozásán és a higiénés elővigyázatosságon túl, már középtávon is leghatékonyabban a védőoltással lehet visszafogni. A védőoltások széleskörű felvétele az élet és egészség megőrzése mellett a gazdaság gyors újraindításához is nélkülözhetetlen.



A Magyar Bankszövetség elnöksége ezért ajánlással fordul tagjai, a bankszektor intézményei felé, hogy a teljes átoltottság elérését hatékonyan elősegítse.



Az MKIK továbbra is kiemelten támogatja a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítését, célzott eszközökkel történő kezelését. Már a lakosság közel felének beoltottsága lehetővé tette a szigorú intézkedések fokozatos visszavonását, az üzletek és teraszok nyitását, illetve a szolgáltatások ismételt igénybevételének lehetőségét. Nyilvánvaló, hogy a koronavírus elleni további küzdelem egyik hatékony fegyvere az oltás - írták.



Az oltási program előrehaladtával úgy tűnik, hogy egyre közeledik annak lehetősége, hogy az élet visszatérhessen a korábbi kerékvágásába, és újra olyan szabadságban lehessen élni, mint a vírus megjelenése előtt. Annak érdekében, hogy ez minél hamarabb bekövetkezhessen, az MKIK arra kéri a vállalkozásokat, hogy minél többen regisztráljanak az oltásra. Több ezer oltópont működik az országban, folyamatosan biztosítják a regisztrációt, továbbá lehetőség van az internetes időpontfoglalásra is.



Közölték: az átoltottságnak a teljes társadalmat érintő fontosságára tekintettel, a Magyar Bankszövetség és az MKIK a javaslatok megfontolására biztatja partnereit és valamennyi vállalkozást, intézményt.