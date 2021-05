Koronavírus-járvány

Menczer: már hat ország fogadja el a magyar védettségi igazolványt - videó

Már hat ország fogadja el a magyar védettségi igazolványt: Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Törökország és Bahrein - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.



Menczer Tamás azt mondta, nem volt igaz, s most sem az, amivel az "oltásellenes baloldal" vádolja a kormányt, miszerint a keleti vakcinákkal nem lehet utazni.



Jelezte Horvátország kapcsán, hogy a helyi hatóságok a "plasztikkártya" mellett elkérik a "fehér oltási papírt" is, amelyen szerepel a két oltás dátuma. A Horvátországba való beutazás a második oltás utáni 14. naptól lehetséges - hívta fel a figyelmet.



A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező kiskorúak Törökországba minden korlátozás nélkül utazhatnak, és "az összes több ország esetében is dolgozunk azon, hogy a megállapodást teljes mértékben kiterjesszük rájuk is" - fogalmazott Menczer Tamás.



"Magyarországon már azért beszélhetünk az utazásokról, mert a magyar oltási program sokkal előrébb tart, mint más európai országok oltási programja. Mások hozzánk képest le vannak maradva, igazából rájuk kell várnunk" - hangsúlyozta az államtitkár.