Koronavírus-járvány

Szerdán még foglalhatnak időpontot oltásra a 16-18 évesek

Szerdán még foglalhatnak időpontot az érvényesen regisztrált 16-18 évesek a csütörtöktől kezdődő koronavírus elleni, kórházi oltópontokon történő oltásokra - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.



A közlemény szerint több mint 90 ezer fiatal regisztrált az oltásra, és a többségük már foglalt is időpontot.



Azt kérik, hogy aki még nem foglalt időpontot, szerdán tegye meg a www.eeszt.gov.hu honlapon.



Az oltásra azok a regisztrált fiatalok jogosultak, akik május 18-áig betöltik a 16., illetve idén betöltik a 18. életévüket - írták.



Emlékeztettek: a 16-18 éveseket csütörtöktől keddig oltják Pfizer-vakcinával a kórházi oltópontokon. Ha az időpont tanítási időszakra esik, az oltás igazolt hiányzásnak számít, a hiányzást az oltási időpont visszaigazolásáról szóló dokumentum és az oltáskor kapott papír bemutatásával lehet igazolni - tették hozzá.



Közölték, a fiataloknak magukkal kell vinniük a koronavirus.gov.hu honlapról letölthető kinyomtatott, kitöltött és aláírt szülői hozzájárulási nyilatkozatot, amely nélkül nem adható be az oltás. Továbbá vinniük kell a taj-kártyájukat, személyi igazolványukat és a foglalást visszaigazoló e-mailt is kinyomtatva - fűzték hozzá.



Az eddig még nem regisztrált 16-18 évesek ezután is regisztrálhatnak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az ő oltásukra a későbbiekben, a többi regisztrált között lesz lehetőség - olvasható a közleményben.