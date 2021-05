Koronavírus-járvány

Gulyás Gergely: Azok is oltáshoz tudnak jutni, akik válogatnak a vakcinák között

Az oltások felvételével Pest megye is nagyon jól áll, s még azok is oltáshoz tudnak jutni, akik válogatnak a vakcinák között. Kiválóan szervezett a munka, ahogy megérkezik az oltóanyag, néhány órán belül pedig az oltópontokra vagy a háziorvosokhoz kerül - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Cegléden, miután a járási hivatal népegészségügyi osztályán megtekintette az oltásszervezéssel kapcsolatos munkát.



A miniszter kitért arra is, hogy a panaszokat is empátiával és gyorsan kezelik. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára arról beszélt, hogy Európában egyedülálló módon hatféle vakcinát tud Magyarország felhasználni, ami dinamikusabbá teszi az oltási folyamatot.



Az Európai Unióban "az oltottság tekintetében a második helyen állunk, de nem a versenyzés a célunk", hanem az, hogy mindenkit be lehessen oltani, aki szeretné megkapni valamelyik vakcinát - tette hozzá az államtitkár.



Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott az oltásban részt vevő szervezetekről szólva úgy fogalmazott, hogy az oltópontok, a háziorvosok, a szakrendelők és most már az oltóbuszok is egy menüt kínálnak az oltakozóknak.



A vakcinákat érintő logisztikai folyamatot ismertetve közölte: az oltóanyag beérkezik az országba, a megyei kormányhivatali raktárakba, innen a járási hivatalok népegészségügyi osztályaira, majd az orvosokhoz, illetve az oltópontokra kerül.