Koronavírus-járvány

Már ötezren kaptak vakcinát az "Oltass, hogy élhess!" kampányban

A koronavírus elleni védőoltás regisztrációjának elősegítése érdekében április közepén indított országos, átfogó kampányban 13 428 állampolgárnak segítettek jelentkezni oltásra. 2021.05.10 08:06 MTI

Már mintegy ötezren kaptak vakcinát az "Oltass, hogy élhess!" elnevezésű kampányban, amely az Országos Roma Önkormányzat koordinálásában a Civil Tanács Egyesület, a Civil Kollégium Alapítvány, a Rendszerszint és az 1Magyarország Kezdeményezés aktivistáinak részvételével zajlott - tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t.



Az aktivisták 168 településen - hátrányos helyzetű, illetve zsákfalvakban és szegregált városrészekben - segítettek. A kampányban 108 aktivista és önkéntes dolgozott, több mint 32 ezer embert értek el és szólítottak meg három hét alatt 14 megyében.



"Az Országos Roma Önkormányzat és a különböző civil szervezetek eddigi példátlan és sikeres összefogásával zajlott kampány azt is demonstrálni kívánta, hogy a koronavírus elleni védekezés és a vakcina-regisztráció nem lehet etnikai kérdés, de meg kell találni a módját, hogy az információ és a védőoltás a leghátrányosabb helyzetű településekre is eljusson, éppen ezért az aktivisták mindenkinek egyformán segítséget nyújtottak, aki igényelte azt" - áll a közleményben.