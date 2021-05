Koronavírus-járvány

Szijjártó: Törökországba is lehet utazni bármilyen oltással - videó

Magyarország és Törökország megállapodott arról, hogy kölcsönösen elfogadja az egymás által kiállított oltási igazolványokat keddtől, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebook-oldalán.



Szijjártó Péter azt mondta, ez azt jelenti, hogy azok a török és magyar állampolgárok, akik már megkapták az oltást és az erről szóló igazolást, teszt és karantén nélkül utazhatnak a két országba.



"Ez is világosan mutatja, hogy hamis volt, álhír volt az a híresztelés a magyar baloldal részéről, amely úgy szólt, hogy mindazok, akiket keleti oltóanyaggal oltanak be, majd nem utazhatnak" - fogalmazott a miniszter.