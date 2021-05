Színes

Pénzbüntetést kell fizetnie, de megtarthatja jogosítványát a 88 éves Vitray Tamás

Még februárban okozott balesetet a legendás 88 éves sportriporter és műsorvezető, akit első körben a vezetéstől is el akartak tiltani, ám utóbb a hatóság végül eltekintett ettől a szankciótól. 2021.05.10 07:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Pénzbüntetést ugyan kell fizetnie az okozott baleset miatt, azonban a méltányosság érdekében megírt levelében foglalt indokait elfogadták, így megtarthatta jogosítványát Vitray Tamás - írja a Blikk.



"Első körben a pénzbüntetés mellett negyedévre bevonták volna a jogosítványomat. Szerettem volna, ha ezt elengedik, mert nem vezetéstechnikai hiba történt, hanem figyelmetlenség. A vírusra való tekintettel azonban most nincsenek személyes meghallgatások, ezért egy kézzel írt indoklásban kellett megfogalmaznom, hogy kérem, a vezetéstől való eltiltástól tekintsenek el, mert egyedül élek, magamról gondoskodom, és a legfontosabb helyekre, ahová el kell jutnom, csak többszöri átszállással tudnék tömegközlekedni" - mesélte a Blikknek Vitray, aki végül a napokban meg is kapta a választ a kérvényére - kérésének végül helyt adtak.



Meglehet a pénzbüntetés összegéről Vitray nem kívánt tájékoztatást adni, a Blikk megkérdezte dr. Szilágyi Rolandot, aki az ügytől független ügyvédként elmondta, akár hat számjegyű is lehet a tévés büntetése.



Vitray Tamás azóta sem fél a volán mögé ülni.



"Ötvenkilenc éve vezetek, nem tudnék már újat tanulni, ráadásul pontosan tudom, hogy a baleset pusztán figyelmetlenség miatt történt" - magyarázta a Blikknek. Korábban egyébként arról is beszélt, ha már úgy érzi, a vezetési képességei romlanak a korából adódóan, többet nem fog ül volán mögé ülni, mivel sem saját, sem más testi épségét nem szeretné veszélyeztetni. Vitray ugyanakkor hálás a hatóságoknak, hogy méltányosan jártak el az ügyében.



"Hálás vagyok, hogy a kérelmem nyitott fülekre talált, és nem tiltottak el a vezetéstől" - mondott köszönetet a tévés, akinek az autója egyébként totálkáros lett a karambol következtében.



Mivel biztosítója a károsult fél számára fizeti a kárt, jelenleg kölcsönkocsival jár az ismert riporter: "Egyelőre megoldott így a közlekedésem, de azon vagyok, hogy ismét legyen saját autóm, hiszen ezt bármikor visszakérhetik tőlem."