Tudja valaki, mit fotóztak Szigetszentmiklóson az égen?

A Szigetszentmiklósi vagyok Facebook-csoportban jelentek meg a fura égi fotók. de Szigetújfaluból is posztoltak be hasonló képet. Egyesek szerint egy utasszállító gép az. A képeket nagy érdeklődés övezte, miután tele voltak a hírek az elszabadult kínai rakétáról, illetve Elon Musk Starlink-projektjének a keretében is szoktak fura fények feltűnni az égbolton.

A miklósi eset

Így látták Szigetújfaluból

Hol csapódott be az elszabadult kínai rakéta?

Az Indiai-óceánba csapódtak vasárnap hajnalban a Hosszú Menetelés 5B nevű hordozórakéta darabjai a kínai állami média közlése szerint. A kínai űrkutatási hivatalra hivatkozva hozzátették, hogy az űreszköz jelentős része a Föld légkörébe érve elégett.

Így menetelt

A hordozórakétával Kína április 29-én juttatta a világűrbe leendő állandó űrállomásának főmodulját, a Tian-he-t (Mennyei Harmónia), ám később az irányítóközpont elvesztette az ellenőrzést felette.

Itt a videó az útjáról

Titokzatos fénylő pontok az égen - itt a magyarázat

A közösségi média tele volt azzal, hogy szombat este fél 10 magasságában több száz fénylő pont haladt egymás után sorban a csillagok között. A Starlink műholdserege az alacsony vagy közepes Föld körüli pályán keringő műholdak segítségével kíván internetszolgáltatás nyújtani több milliárd ember számára, főként olyan térségekben, ahol eddig erre nem volt technikai lehetőség. Mindez magában foglalja a 12 ezer műhold Föld körüli pályára állítását, valamint az ezekkel kapcsolatot létesítő földi állomások kiépítését is. Nagyon úgy tűnik, nem ezt fotózták a Csepel-szigeten.