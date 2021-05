Atomenergia

Valami történt a Paksi Atomerőműben - megtört a termelés

Vasárnap hajnal 3 óra körül történt valami a paksi atomerőműben, majd egy órával később beszakadt a villamos energia termelés is Pakson - írta a Napi.hu. A termelés vasárnap dél körül is csupán fele volt a névleges 2000 megawattos teljesítménynek, ami akkor is feltűnő és kevés, ha április 27-e óta az 1-es blokkon előre tervezett nagyjavítási munkálatok zajlanak, és az az 500 MW most (azóta) nem adódik a hálózatra.



A paksi nukleáris erőmű teljesítménye - ahogyan az az országos teherelosztó és rendszerirányító Mavir hivatalos oldalán is látható: két lépésben csökkent, és az elmúlt 8 órában az adatok nem korrigálódtak. Paks jelenleg fele teljesítményen termel, információink szerint a Paks-2 és a Paks-3 reaktorblokkok teljesítménye csökkent. Utóbbinál a termelés fele esett ki; a 2-es blokkon nagyjából egyharmados a visszaesés.



A négy nukleáris blokkból így jelenleg csupán az egyik megy teljes üzemben.

Az eset azért is furcsa, mivel a 100 MW-ot meghaladó teljesítménykiesést naplózni és kommunikálni kell, ahogyan ez korábban is rendre megtörtént. Ám most sem a paksi atomerőmű honlapján, sem pedig az Országos Atomenergia Hivatal saját felületén nem adott hírt az esetről. Ez is azt valószínűsíti, hogy váratlan eseményről van szó.

A Paks-2-es blokk talán a leginkább rakoncátlankodó egység, emlékezetes, hogy 2019 augusztusának végén, az egy napos javítási munkálatok után nem sikerült a visszakapcsolás, és majdnem egy hétig tartott a helyzet kezelése - hogy aztán a Paks-2 blokk ismét "megmakacsolja magát".



Az aktuális hibajelenségek okával kapcsolatban egyelőre csak találgatások vannak: a termelés-visszaesés jellegéből adódóan az a legvalószínűbb, hogy valamilyen generátor probléma keletkezhetett - írta a lap.