Kásler: a WHO döntésével nemzetközi szinten is beigazolódott a magyar kormány álláspontja

A WHO jóváhagyta pénteken a kínai Sinopharm állami gyógyszergyár által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina vészhelyzeti alkalmazását. 2021.05.08 00:30 MTI

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is engedélyezte a kínai Sinopharm-vakcinát, ezzel nemzetközi szinten is beigazolódott a magyar kormány álláspontja, "ami szerint hazánk oltási programját a politikai, gazdasági érdekek helyett kizárólag az egészségügyi szempontok határozzák meg" - írta az ember erőforrások minisztere pénteken a közösségi oldalán.



Kásler Miklós Facebook-bejegyezésében arra reagált, hogy a WHO jóváhagyta pénteken a kínai Sinopharm állami gyógyszergyár által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina vészhelyzeti alkalmazását.



A tárcavezető kiemelte, hogy az egészségügyi kormányzat javaslata nyomán beszerzett kínai vakcinákból eddig több mint egymillió ember kétszeri oltásához elegendő mennyiség érkezett Magyarországra.



"A sikeres magyar oltási programnak köszönhetően pedig lehetőségünk nyílik az ország fokozatos újraindítására" - tette hozzá a miniszter.