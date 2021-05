Koronavírus-járvány

Orbán az EU-csúcson: fel kell gyorsítani a vakcinák beszerzését

A jelenlegi járványügyi helyzetben legfontosabb társadalmi kérdés a vakcina rendelkezésre állásának biztosítása, anélkül ugyanis nem lehetséges fenntartható szociálpolitika. 2021.05.07 20:25 MTI

Ideológiai szempontokat félretéve fel kell gyorsítani a koronavírus elleni vakcinák beszerzését - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a portugáliai Portóban pénteken, az Európai Unió szociális csúcstalálkozóján.



Orbán Viktor a Munka és munkahelyek című panelbeszélgetésen felszólalva azt mondta: a jelenlegi járványügyi helyzetben legfontosabb társadalmi kérdés a vakcina rendelkezésre állásának biztosítása, anélkül ugyanis nem lehetséges fenntartható szociálpolitika.



Minden oltóanyag jó, ha biztonságos és be lett adva az embereknek - emelte ki a miniszterelnök.



Elmondta, tizenhat éves kormányfői tapasztalata azt mutatja, lehetséges teljes foglalkoztatottságot létrehozni egy modern, versenyképes piacgazdaság mellett. Magyarország tizenkét százalékról közel három százalékra leszorította le a munkanélküliség mutatóit - emelte ki.



"Ha jó szociális politikát akarunk, és vele egyidőben versenyképes gazdaságot, megfelelő kapcsolatot kell teremteni az adópolitika és a szociális politika között" - fogalmazott.



Elmondta, Magyarország az erős szociális politika alkalmazása mellett "rendkívül agresszív" adócsökkentési politikát folytat. Tizenötszázalékos jövedelemadót, és kilenc százalékos társasági adót vezetett be. Ugyanakkor a teljes foglalkoztatottság - amelyet "mi munkaalapú társadalomnak hívunk" - elérése érdekében mindezeket erős családpolitikával kell ötvözni - tette hozzá.



A kormányfő kiemelte: Magyarország a hazai össztermékének (GDP) 5 százalékát a családok támogatásokra fordítja, véleménye szerint ugyanis a családok adják a munkaerő alapjait. A családok támogatása tehát jó a munkaerőpiacnak is - húzta alá.



A magyar példa azt mutatja tehát, hogy az erős szociálpolitika, az agresszív adócsökkentési politika, valamint a családokat támogató politika munkaalapú társadalmat hozhat létre - emelte ki.



Orbán Viktor végezetül reményét fejezte ki, hogy az a jól működő lengyel adópolitikai intézkedés, amely szerint a 25 évesnél fiatalabbak nem fizetnek személyi jövedelemdót, Magyarországon is kedvező eredményekkel jár majd.