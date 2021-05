Rossz vicc

Karácsony Gergely bocsánatot kért, amiért lekövérezte Orbán Viktort

Karácsony Gergelyt korábban arról is kérdezte az Economist, hogy mi a különbség közte és Orbán Viktor között. A főpolgármester akkor többek között azt mondta: "ő alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok."



Karácsony a cikk megjelenése után Facebook-oldalán kért elnézést: "Arra jutottunk, hogy szinte semmiben nem hasonlítunk, ám ekkor, az elvi, elkötelezettségbéli, stílusban megmutatkozó különbségek mellett tettem egy viccesnek szánt megjegyzést a testalkatunkból fakadó különbségekre is. Rossz vicc volt, nem kellett volna" - írta a főpolgármester.



A cikk egyébként arról szólt, hogy Karácsony lehet az az ember, aki megtörheti Orbán Viktor hatalmát. A főpolgármester szinte biztosan el is indul majd a miniszterelnök-jelölti előválasztáson, hozzá közeli források szerint már nem is kell sokat várni a bejelentésre.