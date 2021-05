Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: újabb lépéseket tehetünk a régi életünk felé - videó

A kedvező járványügyi adatoknak és a kórházban ápoltak csökkenő számának köszönhetően újabb intézkedések következhetnek, amelyekkel vissza lehet térni a régi életünkhöz - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.



Müller Cecília kifejtette, május 10-től az iskolai és óvodai csoportok - felügyelő pedagógus jelenléte és a higiénés, járványügyi szabályok fokozott betartása mellett - ismét igénybe vehetik a közös használatú sportlétesítményeket, így például az edzőtermeket, uszodákat, jégpályákat.



Május 13-tól pedig a kórházakban újra lehetőség lesz a tervezett beavatkozások, műtétek, valamint a rehabilitációs ellátások igénybevételére. Ezeket csak előre egyeztetett időpontban, a szabályok maximális betartása mellett lehet igénybe venni.



Ehhez vagy védettségi igazolványra, vagy a beavatkozás előtt két nappal végzett, negatív PCR-tesztre és a beavatkozás napján elvégzett, negatív eredményű antigéngyorstesztre van szükség - mondta. Megjegyezte: a kórházaknak ezeket az ellátásokat és kezeléseket mind térben, mind az ellátó személyzetet illetően a koronavírusos betegektől elkülönítve kell biztosítaniuk.



Müller Cecília felhívta a 16-18 évesek figyelmét arra, hogy regisztráció nélkül nem fognak tudni időpontot foglalni az oltásra. Ezért továbbra is arra biztatta őket, hogy péntek éjfélig regisztráljanak.

A szakember szerint biztatóak a környezet-egészségügyi adatok is, mint mondta: országos átlagban "enyhe csökkenést" mutat a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben az elmúlt heti stagnáláshoz képest. A fővárosi agglomeráció több településéről származó mintákban ugyan még "látnak mozgást" - kicsi emelkedést, csökkenést -, de Debrecenben, Székesfehérváron, Szolnokon és Tatabányán egyértelmű a csökkenés.



Az országos tisztifőorvos megismételte, hogy jelenleg a Sinopharm-, az AstraZeneca- és a Szputnyik V vakcinára foglalhatnak oltási időpontot foglalni azok, akik már regisztráltak.



Oltásra 4,813 millióan regisztráltak, az oltásra jelentkezés nem egyenletes, de folyamatos - tette hozzá.



Közölte, a kórházi oltópontokon pénteken és szombaton az április elején oltott pedagógusok kapják az ismétlő oltást Pfizer-vakcinával.



Napról napra csökken az aktív fertőzöttek száma, az elmúlt napon 1541 új fertőzöttet regisztráltak, és folyamatosan csökken a kórházban ápoltak száma is: 3855-en vannak, közülük 445-en szorulnak lélegeztetőgépre - mondta.



Oltást eddig 4 203 872-en kaptak, és 2 406 684 ember már a második dózist is megkapta valamelyik oltásból.



Müller Cecília kitért arra, hogy fontos a második oltás is, mivel csak ez után alakul ki a szervezet teljes védettsége.