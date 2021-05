Koronavírus-járvány

Gulyás Gergely: a korlátozások augusztusig biztosan fennmaradnak

Tegnap a kormány a vírushelyzetet tárgyalta meg, megállapították, hogy sikerült a harmadik hullámot megtörni - mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. A felnőtt korú magyar lakosság közel 53 százaléka megkapta már az első oltást, ennek köszönhetően az újraindítás folytatódhatott. A miniszter szerint ez szabadság-kérdés is, és bár ez a szabadság még nem teljes, aki beoltatja magát, visszakaphatja az életét.



Ma azzal kapcsolatosan, hogy hol szabad és hol nem szabad az oltottak és nem oltottak között különbséget tenni, európai szinten zajlik egy vita. A nemzeti konzultációban a megkérdezettek 60 százaléka azt támogatta, hogy aki be van oltva, élvezhessen előnyöket.



Mai tudásunk szerint a korlátozások augusztusig biztosan fennmaradnak, koncerteken, szállodákban, éttermekben szükséges lesz a védettségi igazolvány.



Néhány napon belül bárkit be tudunk oltani, aki regisztrált, minden engedélyezett oltás hatékony és biztonságos. Most is nyitva van az időpontfoglalás lehetősége, AstraZenecára, Sinopharmra és Szputnyikra lehet időpontot foglalni.



Aki Modernára vagy Pfizerre vár, azzal számoljon, hogy ezen a héten kevés fog rendelkezésre állni, a jövő héttől átlagosan hetente nagyjánól 120-180 ezer Pfizer és Moderna vakcina fog rendelkezésre állni. A szállítások a Pfizernél megbízhatóak és folyamatosak, de ezekből a második oltásokra is félre kell tenni.



