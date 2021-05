Hulladékgazdálkodás

Az FKF négy hulladékudvarában vezeti be a vasárnapi nyitva tartást

Az FKF négy hulladékudvarában - a XV., a XVI., a XVIII. és a XXII. kerületben - vezeti be a vasárnapi nyitva tartást.



Az FKF Nonprofit Zrt. csütörtökön azt közölte az MTI-vel, hogy a hazai hulladékgazdálkodásban is megkezdődött a felkészülés - összhangban az Európai Unió vonatkozó előírásaival - a körkörös gazdasági modellre való átállásra.



A március 1-jén hatályba lépett új hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásai alapján kiemelt jelentőségű az újrahasznosítható hulladékok visszaforgatása a gazdaságba. Ennek nélkülözhetetlen eszköze a szelektív hulladékgyűjtés és emellett felértékelődik a lakossági hulladékudvarok szerepe is - olvasható a közleményben.



Kitértek arra is, hogy a vállalat újra megnyitotta két "Szemléletformáló és Újrahasználati Központját".



Az itt működő újrahasználati "boltokban" a budapestiek azokat a már nem használt, számukra felesleges nem elektromos tárgyaikat, bútoraikat adhatják le, amelyeket nem szívesen dobnának ki, hiszen mások számára ezek még értékesek, használhatók lehetnek. A központok a XV. és a XVIII. kerületben találhatók - írták.