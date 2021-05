Koronavírus-járvány

Színes tálcákkal különböztetik meg a vendégeket egy veszprémi étteremben, sokan felháborodtak

A tálcák színével különbözteti meg vendégeit egy veszprémi étterem. Az oltási igazolvánnyal rendelkezők barna tálcát kapnak, és bent is fogyaszthatnak. Az oltással nem rendelkezőknek fehér tálca jár, ők csak a teraszon ebédelhetnek. A megkülönböztetés miatt sokan felháborodtak, olyanok is, akik már megkapták az oltást.



A veszprémi étterem Facebook-oldalán posztolta: a beoltott illetve a nem beoltott vendégeket különböző színű tálcákkal különböztetik meg.



Azt ATV Híradó kereste az éttermet, de a tulajdonost nem tudta elérni, egy alkalmazott viszont azt válaszolta, nem akartak senkit megkülönböztetni ezzel a tálcarendszerrel, de most valóban úgy működnek, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők a barna, míg akinek még nincs plasztikkártyája, az a fehér tálcát kérje a pultnál. A barna tálcával rendelkezők az étteremben és a teraszon fogyaszthatnak, a fehér tálcások pedig csak a teraszon ehetnek, vagy hazavihetik a kiválasztott ételt.



Egy székesfehérvári étterem séfje szerint felháborító az intézkedés.



Ők például úgy oldották meg a kérdést, hogy nem nyitották meg a belső teret, így nem is kell megkülönböztetni az oltottakat a nem oltatottaktól.



"Egyáltalán nem vagyunk oltásellenesek, sőt, pártoljuk, hogy minél előbb vége legyen ennek a viharnak, ami gyakorlatilag az egész vendéglátást szinte tönkre tette, illetve hogy a normális életünket visszakapjuk, de az nem tűrjük és tűrhetjük el, hogy diszkriminatív módon megkülönböztetjük vendéget vendégtől" - nyilatkozta Fekete József, a Nemszemét Étterem séfje.



Az étterem posztja alatt számos bíráló hozzászólás olvasható, többen azt írták, hogy védettségi igazolvánnyal rendelkezve sem szeretnének ilyen helyen étkezni.



Megszólalt egy férfi, aki felszolgálóként dolgozik Veszprémben. A megkülönböztetést ő sem helyesli.



"Hát ez elég furcsa, mert a vendéglátásban dolgozom én is, nekem ez fura, ezt nem lehetne megcsinálni, mert szerintem ez butaság" - vélekedett.



Az ATV információi szerint egy vendég feljelentést tett a diszkriminatív intézkedés miatt.