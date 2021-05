Oktatás

Botrányos kijelentései miatt eltávolítják az egyetemről Gulyás Lászlót

Döntött a rektor, megválik a botrányos kijelentései miatt elhíresült Gulyás László professzortól a Szegedi Tudományegyetem – tudta meg a hvg.hu. A felmentése már szerdától hatályos, a szorgalmi időszak kezdetéig tartó kurzusait más oktatók veszik át.



Április elején került nyilvánosságra, hogy a Szegedi Tudományegyetem oktatóját bepanaszolták a diákjai egy február 17-én tartott kurzusán elhangzott kijelentések miatt. Gulyás László a migrációról tartott óráján rasszista megjegyzéseket tett az Egyesült Államok alelnökével összefüggésben, de elhangzottak más homofób és szexista kijelentések is.



A kurzus utáni héten a hallgatók egy kisebb csoportja tett panaszt, majd közel egy hónappal később rendelt el belső tényfeltáró vizsgálatot a SZTE rektora, Rovó László. A vizsgálat első köre le is zárult, de ekkor még a rektor utasítására kiegészítő vizsgálatot rendeltek el. Ez a vizsgálat is lezárult, majd ismét a rektornál pattogott a labda, aki végül kedden tudatta a döntést.



Gulyás László témavezetőként dolgozik a pécsi és a debreceni egyetemeken is, a mostani felmentés a szegedi munkáltatóval való munkaviszonyát érinti.



Korábban Áder János és Gulyás Gergely is elhatárolódott a szegedi oktató kijelentéseitől, aki egyébként éppen az idén tavasszal kapott állami kitüntetést.