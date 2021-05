Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: védőoltások hosszabb távú védelmet jelentenek, de egyik sem véd százszázalékosan

Napról napra javulnak a járványügyi adatok, az ország a pandémia harmadik hullámának leszállóágában van, de továbbra is fontos az óvatosság - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.



Müller Cecília kifejtette, a védőoltások hosszabb távú védelmet jelentenek, de egyik vakcina sem véd százszázalékosan. Ezért fontos, hogy az emberek éljenek a védőoltások lehetőségével, s emellett továbbra is mindenki tartsa be a védelmi intézkedéseket.



Elmondta, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyelőre a Sinopharm vakcinájáról szóló szakirodalmi adatokat foglalta össze, a hétvégére várják a szervezetnek az oltóanyaggal kapcsolatos ajánlását. A Sinopharmé lehet az első keleti oltóanyag, amely felkerülhet a veszélyhelyzeti vakcinák listájára - tette hozzá.



A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy a védettségi igazolvánnyal már látogatható gyógy- és közfürdőkben csekély a vírus fürdővízzel terjedésének kockázata.



Ezzel kapcsolatban elmondta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ a Magyar Fürdőszövetséggel közösen egy követelményrendszert dolgozott ki annak érdekében, hogy mindenki biztonságosan igénybe vehesse ezt a szolgáltatást.



Ebben külön kitérnek a fürdők újranyitásához szükséges műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokra egyaránt. Meghatározták az üzemeltetéshez szükséges személyi felételeket, a medencevíz mikrobiológiai és kémiai összetételét. Kidolgozták továbbá a fertőtlenítés, a takarítás szabályait, mindezen kritériumokról a fürdő köteles üzemnaplót vezetni.

Müller Cecília arra kért mindenkit, hogy betegen, lázasan, esetleges bélpanaszokkal ne menjen fürdőbe, a medencehasználat előtt használja a zuhanyzót, a lábmosót, valamint lehetőség szerint tartson a többiektől kellő távolságot.



A szakember kiemelte, keddre ezer alá csökkent a napi új fertőzöttek száma (726). A kórházban ápoltak száma a folyamatos csökkenés ellenére is jelentős; még 4739-en szorulnak a fertőzés következtében kórházi ápolásra és 549-en lélegeztetőgépre - mondta.



Kiemelte, a járvány harmadik hullámának leszállóágában vagyunk ugyan, de a pandémiának nincs vége. Óvatosságra és a higiéniai szabályok betartására van szükség, függetlenül attól, kapott-e valaki oltást.



Arra a kérdésre, hogy szükség lehet-e egy harmadik dózisra az oltásokból, Müller Cecília szerint még nincs adekvát válasz. Jelezte, az oltások beadásának kezdete óta még nem telt el annyi idő, hogy ebből tapasztalatokat lehessen levonni.



Azt mondta, bármelyik vakcinánál szükség lehet egy harmadik oltásra, és a forgatókönyvek között szerepel a járvány szezonálissá válása is - amely esetén évente ismételni kell az oltásokat -, de erre most még biztonsággal válaszolni nem lehet.