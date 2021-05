Koronavírus-járvány

Szijjártó: van elég oltóanyag mindenkinek, aki kéri

Európában először Magyarország érte el azt, hogy van elég oltóanyag minden olyan ember beoltására, aki kéri - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután a Pfizer magyarországi vezérigazgatójával egyeztetett kedden.



Hozzátette: ha a Pfizer nem szállított volna, akkor biztosan nem lennénk ebben a helyzetben.



A céggel kötött szerződés 10,8 millió oltóanyagról szól, kedden a 20. szállítmány érkezik, 334 ezer oltóanyaggal. Ezzel összesen már 2,8 milliót ér el a Pfizer által Magyarországra szállított oltóanyagok száma. Ezáltal ma az országba a legtöbb vakcina éppen a Pfizertől érkezett - mondta.



Ezeknek a szállításoknak, valamint annak köszönhetően, hogy a kormány nem tekintett ideológiai kérdésként a vakcinára, és a "szélrózsa keleti és nyugati irányából" is vásárolt, elmondható: Magyarországon fordul át az oltóanyagok piaca a keresleti piacból a kínálatiba - mondta Szijjártó Péter.



Kiemelte, hogy a fiatalok oltásában is nagy szerepet szánnak a Pfizernek. A megfelelő készleteket arra tartalékolják, hogy a 16 és 18 év közöttieket be tudják oltani, és várják a tudományos álláspontokat a 16 évnél fiatalabban oltásának esetleges lehetőségéről. Ahogy a tudományos szakma dönt, úgy fognak cselekedni - közölte.



A miniszter elmondta: azért látogattak el a cég magyarországi képviseletére, hogy kifejezzék a nagyrabecsülésüket és a köszönetüket a cég valamennyi munkatársának. Tavaly december 26. óta mindannyian komoly munkát végeztek annak érdekében, hogy nagy mennyiségű oltóanyag érkezzen Magyarországra.



Vereckei Péter, a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy tavaly márciusban jelentették be a vakcina kifejlesztését, majd decemberben Magyarországra is megérkezett az első szállítmányuk. Az Európai Bizottsággal és az európai kormányokkal aláírt szerződésekben mintegy 600 millió adagot kötöttek le. Ebből keddig 2,8 millió adag megérkezett Magyarországra.



A Pfizer vállalta, hogy felpörgeti a szállításait az unióban, így a második negyedév során Magyarországra 4,6 millió adag vakcina érkezhet. Májusban közel 1,3 millió, júniusban pedig további 2,2 millió - sorolta, hozzátéve: folytatják a szállításokat a harmadik negyedévben is. Ez valóban lehetővé teszi, hogy a 16-18 éves korosztályt is beolthassák.



Az ügyvezető igazgató fontosnak nevezte, hogy mindenki felvegye az oltást, ami a leghatékonyabb eszköz a járvány megfékezésére.



A Pfizer-Biontech vakcina mögött álló hatalmas klinikai tapasztalat, a világszerte mintegy 260 millió adag beadott dózis mindenképpen növeli a vakcinába vetett bizalmat - mondta.



Vereckei Péter hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezettek kormánnyal és az egészségügyi szakemberekkel való együttműködés iránt.