Állati

Ismét jávorantilop született a debreceni állatkertben

Az április 11-én született életerős kis nőstény borjú már kíváncsian ismerkedik társaival az Afrika-panoráma kifutóban, ahol a látogatók is megtekinthetik a kilenctagú antilopcsapatot. 2021.05.04 11:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ismét jávorantilop született a Debrecenben, ezzel kilencre bővült a helyi állatkert antilopcsordája - közölte az intézmény vezetője kedden az MTI-vel.



Nagy Gergely Sándor azt írta, az április 11-én született életerős kis nőstény borjú már kíváncsian ismerkedik társaival az Afrika-panoráma kifutóban, ahol a látogatók is megtekinthetik a kilenctagú antilopcsapatot.



Hazánkban a jávorantilop igazi állatkerti ritkaságnak számít: csak Győrött és Debrecenben látható, az utóbbi intézményben viszont évről évre új utódokkal bővül a csorda - jelezte az igazgató.



Az Afrika déli és keleti szavannáin őshonos jávorantilop (Taurotragus oryx) a második legnagyobb ma élő antilopfaj, a kifejlett bikák akár a 180 centiméteres marmagasságot és az egytonnás testtömeget is elérhetik.



Méretéhez hasonlóan impozánsak a vöröses homokszínű szőrzetén húzódó függőleges fehér csíkok és a gyakran fél méteres hosszt is meghaladó, többszörösen csavart, egyenes szarv, amellyel mindkét nem rendelkezik - sorolta az állat jellemzőit Nagy Gergely Sándor.



Hozzátette: a fajt főként az élőhelyvesztés és az orvvadászat veszélyezteti, így szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) fenyegetett fajokat tartalmazó Vörös Listáján.