Bűncselekmény

Betörtek Kásler Miklóshoz - az ablakon át jutott be a betörő

Betörtek az emberi erőforrások miniszteréhez, Kásler Miklóshoz. A miniszter sárvári házába az ablakon jutottak be a betörők, a házánál hét órán át zajlott a helyszíni szemle - adta hírül a 112press.hu.



A lap információi szerint a rendőrség szalaggal zárta la a járdaszakaszt a Petőfi Sándor és a Hunyadi János utcában hétfőn délután, a szomszédokat pedig arról kérdezték, hogy hallottak-e valami szokatlant vasárnap éjjel. A szomszédok csak vadul ugató kutyákra voltak figyelmesek, de senki nem ment ki megnézni, hogy mi az oka hangzavarnak.



"Idegesen ugattak a kutyák, de nem sejtettem, mi az oka. Csak azután jöttünk rá, miután délután rendőrök érkeztek. A miniszter úr nem lakik itt, ritkán látjuk, de például a múlt héten itt állt a nagy autó, a tetején a kék lámpával. A házat egy férfi gondozza, minden nap itt van, szorgoskodik. Évekig nyugalom volt, azonban nemrégiben munkások érkeztek. Ha jól tudom, parkettáztak. Kicsit gyanús, hogy pont ezután törnek be a házba" - mondta a lapnak egy helyi asszony. Arról nem tudni, hogy mi tűnt el, vagy mekkora a kár. A portálon az is olvasható, hogy nemrégiben egy közeli házba is megpróbált betörni valaki, de a házigazda megzavarta a tolvajt.



Kásler Miklós Budapesten született, Sárváron járt általános- és középiskolába, 2012-ben a város díszpolgárának választották.