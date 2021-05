Koronavírus-járvány

Magyar orvosok kampányolnak a kötelező koronavírus elleni oltásért

Dr. Apostol János és kollégái úgy vélik, ha kötelezővé tennék Magyarországon a koronavírus elleni védőoltást, augusztus végére le lehetne szerelni a Covid-osztályokat, és az ott dolgozók visszamehetnének az eredeti munkájukhoz, végre lenne más beszédtémánk is, mint a vírus, és visszatérne a régi életünk. 2021.05.04 08:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orvosok egy csoportja elkezdett a kötelező koronavírus elleni vakcina mellett kampányolni - írta meg az Mfor.hu.



Dr. Apostol János, orvos és kollégái úgy vélik, ha kötelezővé tennék Magyarországon a koronavírus elleni védőoltást és július végére beoltanának minden felnőttet, akkor augusztus végére le lehetne szerelni a Covid-osztályokat, és az ott dolgozók visszamehetnének az eredeti munkájukhoz, végre lenne más beszédtémánk is, mint a vírus, és visszatérne a régi életünk.



Ugyanakkor, ha május közepére leállnak az oltások, mert kifogyunk a regisztráltakból, akkor marad 5,5 millió magyar, aki "bármikor megfertőződhet, Covid-osztályos ellátásra szorulhat és meghalhat". "Az orvosi eskünk azt is tartalmazza, hogy nemcsak gyógyítani, hanem megelőzni is kötelesek vagyunk. Ha itt van a kezünkben egy megoldás, amivel megelőzhetnénk a tömeges megbetegedést és elhalálozást, miért nem használjuk ki?" - nyilatkozta az Mfornak az orvos, aki szerint jelen helyzetben "nemcsak az egyén jogát kell nézni, hanem az oltás össztársadalmi hatását is, ami épp ezért ebben a helyzetben felülírhatja a szuverén indokokat".



Zeller Judit, a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet (TASZ) jogásza ezzel szemben a hvg.hu-nak azt mondta: meggyőződése szerint a védőoltás kötelezővé tétele jelentős beavatkozás az egyén magánszférájába és önrendelkezésébe, s ha ez megtörténne, akkor az egészségügyi törvényen alapuló pontos szabályozásra lenne szükség.