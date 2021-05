Baleset

Gyűjtés indult a Harmat utcai lakástűzben otthon nélkül maradt lakónak

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, szombat este Budapesten a kőbányai Harmat utcában csaptak fel a lángok egy lakásban, melyet követően a lakás teljes egészében kiégett. A tulajdonos, aki nemrég kétkezi munkával újította fel a lakást és jó kapcsolatot ápolt a lakóközösséggel is, most segítségre szorul.



Az eset kapcsán sok, társasházakat is érintő fontos dolog előtérbe került, többek között a jó, lehetőség szerint mindenre kiterjedő társasházi és egyéni ingatlan biztosítások jelentősége, a poroltók fontossága a társasházban, vagy a tűzvédelmi szabályok betartása.



A Társasházi Háztartás szaklap gyűjtést indított, hogy segítse az újrakezdést a károsult számára. Aki tud, segítsen:



Takács Attila, 11773102-09733817-00000000