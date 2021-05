Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: újabb csoportok számára nyílik meg a védőoltás felvételének lehetősége

Keddtől a Magyarországon élő, taj-számmal nem rendelkező külföldiek is regisztrálhatnak a védőoltásra - jelentette be az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.



Müller Cecília kifejtette, ők is közöttünk élnek, járványügyi szempontból a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá esnek, ráadásul most már rendelkezésre áll kellő vakcina az ő oltásukra is.



Hozzátette: május 10. után kezdődik a regisztrált 16-18 évesek oltása Pfizer-vakcinával. A Pfizer-BioNTech amerikai-német gyártó korábban az amerikai, nemrég pedig az európai gyógyszerügynökségnél kezdeményezte az oltóanyagának engedélyeztetését a 12-15 éves korosztály számára is. Az engedély megadása után további korosztályra terjesztik ki az oltást Magyarországon is - húzta alá.



Az országos tisztifőorvos szólt arról is, hogy azok a pedagógusok, akik felügyelőként dolgoznak a hétfőn elkezdődött érettségi vizsgák alatt, szombatra fognak emlékeztető sms-t kapni a második oltásra, függetlenül attól, hogy korábban hétköznapra szólt a behívójuk.



