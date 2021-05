Koronavírus-járvány

Operatív törzs: 1966-an szegték meg a maszkviselési szabályokat a hétvégén

A rendőrök 1966 emberrel szemben intézkedtek a hétvégén a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Gál Kristóf ismertetése szerint pénteken, szombaton és vasárnap közterületen 1922-en, egyéb, a rendeletben szereplő zárt helyen kilencen, tömegközlekedési eszközön 35-en nem viseltek védőmaszkot.



A rendőr alezredes szólt arról is, hogy a kijárási tilalomra vonatkozó szabály megszegése okán 668 esetben kellett fellépni az elmúlt 72 órában, a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai pedig két fővárosi helyszínen is intézkedtek zenés rendezvények szervezői és résztvevői ellen; többen drogot fogyasztottak a helyszínen végzett kábítószer-gyorsteszt alapján.



A hétvégén a rendőrök 193-szor intézkedtek Magyarországon átutazókkal szemben a szabályok megszegése miatt.



Jelenleg 27 386 ember van hatósági házi karanténban, közülük 1668-an használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobil alkalmazást - ismertette a szóvivő.



Gál Kristóf elmondta azt is, hogy bár szombaton újabb enyhítő rendelkezések léptek életbe, az általános védelmi intézkedések, így a maszkviselés, az éjszakai kijárási tilalom és a gyülekezés, csoportosulás tilalma továbbra is érvényben van.



"Kérjük együttműködésüket, hogy a közösen elért eredményeket meg tudjuk őrizni!" - mondta a szóvivő.



Gál Kristóf arra is felhívta a figyelmet, hogy a védettségi igazolvány kiemelt jogi védelmet kapott: aki azt meghamisítja vagy jogosulatlanul használja, közokirat-hamisítást követ el, amiért 5 évig tartó szabadságvesztés szabható ki.