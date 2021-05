Közlekedés

Gyermekfej nagyságú betondarabok hullanak le a Flórián téri felüljáróról, de nincs pénz a felújításra

Időnként gyermekfej nagyságú betondarabok hullanak alá a Flórián téri felüljáróról, ami nyilvánvalóan rendkívül balesetveszélyes, hiszen a felüljárón naponta több tízezer autó halad át, alatta pedig gyalogosok járnak - írja a Népszava, és hozzáteszik, hogy egyébként ez nem új információ, mert például Tarlós István is tudott róla, prioritásként kezelte a problémát, de egyszerűen nem volt pénz a megoldására.



A Budapest Közút Zrt. tavaly összeállított "híd-jelentésében" külön nevesíti az Árpád hídról a budai oldalon le-, illetve oda felvezető felüljárót. Úgy fogalmaznak, "a hidak dilatációs szerkezetei áznak, esős, hideg időben rendszeresen kitöredeznek, balesetveszélyt, károkat okozva. A támaszok, a fejgerendák és az előregyártott gerendákat megtámasztó rövid konzolok szintén áznak, a kilátszó acélbetétek erősen rozsdásodnak."



A vállalat munkatársai egyébként folyamatosan ellenőrzik a fővárosi felüljárók, hidak állapotát, és egyébként azt is írják, hogy a Flórián téri híd biztonságos, de azért az is igaz, hogy fel kellene újítani.



Ehhez közbeszerzést kell kiírni, és éppen ezt készíti elő a fővárosi önkormányzat. Nem hivatalosan viszont azt a választ kapták a fővárostól, hogy egyszerűen nincs rá pénz, ráadásul a Csömöri út - Drégelyvár utcai közúti felüljáró felújítása is drágább, mint gondolták. Óbuda új vezetése a lap kérdéseit azzal hárította, hogy a felüljáró fővárosi kezelésben van.