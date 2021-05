Koronavírus-járvány

Vonatozásba torkollt a szombati tömegbuli a Deák téren - videó

Egy Olvasó a Telexnek küldött videót arról, hogy szombaton mekkora buli volt a Deák téren.



Már múlt szombaton is tömegjelenetek alakultak ki a belvárosban, miután 3,5 millió beoltott után megnyithattak a vendéglátóhelyek teraszhelyiségei. Már akkor is sokan voltak az Akváriumban, de a videó szerint egy héttel később még nagyobb lett a tömeg. Olyan sokan voltak a Deák téren, hogy a mobilnet sem működött rendesen.



A felvételen jól látszik, hogy a hétvége estéjére már olyan tűzforró lett a lazítások adta szabadtéri mulatozás heve, hogy még az úgynevezett mulatós estékből elmaradhatatlan vonatozás is előkerült nem sokkal este 9 után.



A rendőrség a környéken volt, de a szemtanúk szerint nem avatkozott be a tömegjelenetbe. A BRFK szerint 26 ember kapott helyszíni bírságot, ebből 10-en azért, mert nem volt rajtuk maszk, 4-en a kijárási tilalom megszegése miatt. Öt embert előállítottak, de két körözött személyt is elfogtak az este folyamán.