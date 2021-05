Koronavírus-járvány

Rendőröket kellett hívni az állatkerthez, voltak, akik védettségi igazolvány nélkül akartak bejutni - videó

Nem mindenki fogadja el, hogy a nyitás újabb lépcsőinek szabályainak értelmében kizárólag védettségi igazolvánnyal lehet bemenni a most ismét megnyílt Fővárosi Állat-s és Növénykertbe.



Egy férfi és egy nő azt kifogásolta, hogy szerintük a védettséget igazoló plasztikkártya nem bizonyítja azt, hogy valaki be van oltva. Az állatkert dolgozói a jelenleg hatályos szabályok értelmében azonban nem engedték be őket, később pedig már a rendőröket is ki kellett hívni a háborgókhoz - írta a Bors.