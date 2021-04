Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: módosítják az AstraZeneca vakcinájának beadási módját

Minden oltóanyag hatásos és biztonságos, amelyet a magyar lakosság rendelkezésére bocsátanak - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken, bejelentve azt is, hogy módosítják az AstraZeneca vakcinájának beadási módját.



Müller Cecília hozzátette: a módosítás szerint a második adagot az első oltást követő 4-12. héten adják be, mert sok oltásra váró jelezte, szeretné, ha az eddigi 12 hétnél előbb megkaphatná a második AstraZeneca-oltást.



Elmondta, hogy jelenleg időpontfoglalással a Sinopharm, az AstraZeneca és a Pfizer vakcinájára lehet jelentkezni. Közölte azt is, hogy megvizsgálták és megfelelőnek találták az eddig beérkezett 52 800 Janssen-vakcinát, amelyeket az oltóbuszokon használnak fel.



A tisztifőorvos arra kérte az oltásra várókat, ne válogassanak a vakcinák között, mert aki válogat, megfertőződhet, és nem tudhatja, milyen kimenetele lesz a betegségnek.



Az idősotthonok vezetőitől azt kérte, csütörtökön kihirdetett határozata szerint tegyék már a hétvégén lehetővé az intézmények látogatását, illetve azt, hogy az otthonok lakói elhagyhassák az intézményt.



